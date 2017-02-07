В крае стартовала профилактическая операция «Гараж»

В Хабаровском крае стартовала профилактическая операция «Гараж». До конца апреля специалисты управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края проверят соблюдение норм экологического законодательства на территории гаражно-строительных кооперативов региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В ходе рейдов специалисты обратят внимание владельцев гаражей на обязательное соблюдение требований природоохранного законодательства. Мы проверим, во всех ли ГКС есть емкости для мусора и отработанных горюче-смазочных материалов, проинспектируем территорию на предмет стихийных свалок и посмотрим каким образом утилизируются ртутьсодержащие лампы», — отметил начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления Александр Сипин.

По его словам, нарушителей экологического законодательства ждет штраф. Так, за отсутствие нормативной документации или нарушение правил обращения с отходами юридическое лицо может быть оштрафовано до 250 тысяч, а физическое до 3 тысяч рублей.

Повышать экологическую культуру и правовую грамотность жителей края специалисты ведомства будут не только штрафами, но и разъяснительной работой. Для этого подготовлены необходимые раздаточные материалы, которые будут распространять среди членов ГСК.

Профилактическая операция в крае пройдет в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В регионе запланирован ряд мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и просвещению жителей. Для привлечения внимания к вопросам экологии в крае уже проводятся выставки, конкурсы, готовятся музейные экспозиции, реализуются федеральные и краевые проекты.