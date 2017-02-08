Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске идёт на спад. Число заболевших составляет чуть более 4,5 тысячи человек. Как отметили в управлении здравоохранения администрации города, уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порода на 9,8 %. «Постановлением главного санитарного врача отменены ограничительные мероприятия эпидемического периода на предприятиях и в организациях. Уровень заболеваемости у детей от 7 до 14 лет ещё превышает эпидпорог. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Поэтому в школах проводятся такие мероприятия, как проветривание, дезинфекция помещений, контроль за состоянием здоровья детей. Классы, где будет 20% заболевших, будут закрываться. Сейчас на карантин закрыты семь классов в шести образовательных учреждениях», — рассказала начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова. В профильном управлении также отметили, что в краевом центре продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Медики уже привили 60% горожан от числа запланированных. «Люди должны успеть сделать прививку до 1 марта.

Для тех, кто проходит экстренную вакцинацию, вакцина заканчивается. Хотелось бы обратить особое внимание тех, кто получил вакцину осенью, вторую прививку им нужно поставить зимой, вакцина имеется. По плану также остается вакцина для тех, кто подлежит ревакцинации, это когда прошел год и тем более 3 года после последней прививки. Если не привиться, то прошлая вакцинация может оказаться неэффективной, может быть снижен иммунитет», — отметила Галина Аристова. Полный курс вакцинации защитит человека от клещевого энцефалита на 3 года.