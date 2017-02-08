Хабаровский край вошел в двадцатку субъектов-лидеров по переселению из ветхого фонда

Министерство строительства и ЖКХ РФ подвело предварительные итоги реализации программ переселения граждан из ветхого фонда. Хабаровский край вошел в двадцатку лидеров среди субъектов страны. По данным федерального минстроя, в регионе расселено более 90% жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В общероссийском рейтинге край поднялся с 28-го на 14-е место, а в дальневосточном — на третье. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, в этом году в регионе должен завершиться четвёртый, заключительный этап пятилетней программы переселения граждан из аварийного фонда. В рамках её мероприятий остается построить шесть домов в Николаевске-на-Амуре. По оценке Госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, текущий показатель выполнения региональной программы составляет 146%.

«Участниками краевой программы переселения стали Бикинский, Советско-Гаванский, Солнечный, Комсомольский, Николаевский районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, — уточнил Дарий Тюрин. — С 2011 года в этих муниципальных образованиях построено 46 домов для переселенцев. Дополнительно 83 квартиры куплено на вторичном рынке и у застройщиков. В итоге расселено 194 ветхих дома 30-40-х годов постройки. В новые квартиры смогли переехать около 3 тысяч граждан».

Министр добавил, что общий объем средств, направленных на строительство или приобретение жилья из разных источников, превысил 1,9 млрд рублей. Из них 657 млн было выделено из краевого бюджета, 495 млн – из муниципальных. 817 млн рублей профинансировал Фонд содействия реформированию ЖКХ.