Третий Богдан Хмельницкий. В юбке? Подумайте и включите историческую логику.

Поляки с 1994 по 2013 годы на своей территории готовили ПРАВЫЙ СЕКТОР. Сегодня мы видим, что это фейковая организация, якобы продолжающая идеи украинского национализма Степана Бандеры. Но Степан Бандера не был теоретиком украинского национализма!

После того, как Степан Бандера в марте 1941 года уничтожил главного теоретика украинского национализма Николая Сциборского, на этом украинский национализм и закончился. На самом деле с июня 1941 года Степан Бандера является родоначальником украинского нацизма.

Далее. ПРАВЫЙ СЕКТОР стал главной боевой силой, которая и привела к власти Петра Порошенко. Далее. Президент Порошенко поднял на ЩИТ СЛАВЫ так называемых ГЕРОЕВ Украинской Повстанческой Армии (УПА).

Далее. Фейковая организация ПРАВЫЙ СЕКТОР и Герои УПА есть несовместимые продукты для употребления. И Петр Алексеевич Порошенко, который всячески по всей Украине навязывает образ Героя Степана Бандеры, между ними. Ведь Степан Бандера никогда не был гражданином Украины, он был гражданином Польши, и национальность у него была ПОЛЯК. Не УКРАИНЦА, а ПОЛЯКА, и не важно, чей он СУКИН СЫН, но он ПОЛЯК!

Для справки: впервые национальность УКРАИНЕЦ официально была введена на территории Украинской Советской социалистической республики в 1925 году, когда Сталин проводил повальную украинизацию с 1925 по 1932 годы на территории Советской Украины.

Так для чего весь этот маскарад? Вернёмся в ноябрь 1920 года. Тогда поляки были против того, чтобы молодая Украинская Народная Республика стала независимым государством (земли Киев — Житомир — Черкассы), буферным для Советской России, и решили силой забрать эти земли себе. И тогда была война, и был второй Богдан Хмельницкий, и, пришлось Украину взять в состав СССР.

Так вот, в современной истории поляки идут другой дорогой, идеологической. Навязали всему украинскому народу на официальном уровне украинский нацизм Степана Бандеры, а точнее, то подняли на поверхность как говно в прорубе, враждебную себе же полякам идеологию. Показали бесплатный сыр в мышеловке! Теперь всё на виду. Нет скрытого врага. Остаётся загнать Украину в долговую яму.

А что далее? Поляки отомстят за Волынскую резню. И вернут свои земли, которые забрал у них Сталин.

Таким образом, мы видим, что фейковый ПРАВЫЙ СЕКТОР и Пётр Порошенко есть польские продукты, которые доведут украинский народ до ручки, и, в лучшем случае, появится третий Богдан Хмельницкий. Возможно и женского пола.

Но спасёт ли он украинский народ от превращения в быдло?

Пока только народ Донбасса понял суть государственного майданутого переворота. Ведь Донбасс и есть тот осколок независимой Украины образца 1992 года.

Потому и война. И потому всем тихо, Трамп думает.

8 февраля 2017 года

Сергей Роща