День открытых дверей пройдёт 17 февраля в Хабаровском медицинском колледже. Школьники и их родители смогут узнать о специальностях, правилах и условиях приёма в образовательном учреждении. Для гостей проведут экскурсии по колледжу, покажут экспонаты анатомического музея, лаборатории и учебные кабинеты. Школьники смогут поработать с микроскопом, научатся пеленать новорождённого, узнают, как оказать первую медицинскую помощь и накладывать повязки. «Это хорошая практика по профориентации.

Мы поддерживаем связи с медучреждениями. Такие встречи проводятся ежеквартально для тех, кто ещё думает над выбором профессии и тех, кто уже определился. Педагоги и студенты ответят на вопросы, проведут по залам и музеям», — рассказала начальник отдела управления здравоохранения мэрии Галина Аристова. День открытых дверей пройдёт 17 февраля в 15 часов по адресу: ул. Фрунзе, 135. Информацию можно узнать по телефонам: 57-09-23 и 56-46-03.