Вячеслав Шпорт: Правительство края продолжит субсидировать социально-значимые пассажирские перевозки

9 февраля свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны сферы пассажирских перевозок. С Днем гражданской авиации жителей края поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт.

«Для нашего края значимость гражданской авиации трудно переоценить. Авиаперевозки являются единственным видом транспорта для многих населенных пунктов региона. Таких социально-значимых авиалиний у нас 13 и их выполняют региональные авиакомпании «Хабаровские авиалинии» и «Восток». Только в прошлом году на таких маршрутах было перевезено более 60 тысяч человек», — сказал Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам Губернатора, Правительство региона продолжает субсидировать внутренние пассажирские перевозки. В 2016 году на эти цели из краевого бюджета было выделено более 625 млн рублей. Льготу по стоимости авиабилетов получили почти 4 тысячи жителей края на авиалиниях в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян и другие населенные пункты.

Губернатор отметил, что региональная аэропортовая инфраструктура успешно развивается при поддержке Росавиации и Минтранса России. В регионе разворачивается строительство служебно-пассажирского здания в аэропорту села Чумикан. Ведётся комплексное развитие аэропорта Хабаровск (Новый). Участие в этом проекте уже подтвердили японские корпорации: «Соджиц», «ДЖАТКо», «ДЖОЙН».

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что прямое отношение к празднику имеют комсомольские авиастроители. В августе 2016 года компания «Гражданские самолеты Сухого» выполнила контракт на поставку Аэрофлоту 30 самолетов «Суперджет-100».

«В ближайших планах – увеличение объемов выпуска ближнемагистральных пассажирских самолётов. От всего сердца поздравляю ветеранов гражданской авиации, авиастроителей, авиаторов-дальневосточников с профессиональным праздником! Выражаю глубокую благодарность за высокопрофессиональный труд, достойный вклад в развитие экономики и сферы транспортных услуг Хабаровского края! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, мира и чистого неба над головой!», — отметил глава региона.