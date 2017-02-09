276 объектов сферы ЖКХ в Хабаровском крае передали в концессию

В Хабаровском крае продолжается реализация инвестиционных программ, в рамках которых заключаются договоры концессии на имущество ЖКХ. С 2015 года во временное управление в регионе уже отдано 276 объектов.Объем потенциальных инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы может составить почти миллиард рублей.

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, на первом этапе властям удалось заключить 24 концессионных соглашения на передачу 144 объектов. В 2016 году было подписано еще 9 контрактов. В управление дополнительно отдали 132 объекта ЖКХ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«С этого года вступили в силу изменения в закон о концессиях, — пояснила начальник управления минЖКХ края Татьяна Власкина. — Если раньше инвесторам в основном были доступны сферы водо- и электроснабжения, теплоэнергетики, то теперь перечень направлений расширился. Властям разрешили оформлять также объекты газоснабжения, накопления и утилизации твердых коммунальных отходов».

По мнению Татьяны Власкиной, нововведения должны повысить инвестпривлекательность отрасли ЖКХ. Напомним, что концессионное соглашение позволяет распоряжаться уже действующим имуществом. Концессионер может извлекать прибыль из услуг, которые, к примеру, раньше управлялись только государством. Властям такая форма партнерства тоже выгодна. Ведь по условиям контракта управленец обязан проводить на вверенном ему объекте модернизацию оборудования, улучшать показатели работы, а также обеспечивать качество исходного продукта или услуг.

«Одним из ярких примеров концессии в ближайшее время станет реконструкция системы канализации в поселке Переяславка района имени Лазо, — отметила Татьяна Власкина. — В процессе реализации проекта частный инвестор готов реконструировать 2,3 км старых, а также построить 2 км новых сетей, очистные сооружения, которых раньше в поселке не было, и канализационную насосную станцию бытовых стоков. При этом из 163 млн рублей, необходимых на выполнение работ, концессионер должен будет затратить 32,6 млн. Остальные расходы профинансируют из краевого и муниципального бюджетов. В итоге частная компания получит право в течение 11 лет заниматься водоотведением».

По данным минЖКХ края, в настоящее время в регионе на условиях концессии может передано свыше полутора тысяч подобных объектов жилищно-коммунального хозяйства.