Группа компаний Legrand намерена стать резидентом ТОСЭР «Хабаровск»

В Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края прошла рабочая встреча с представителями группы компании Legrand (Франция) и партнерами компании в регионе.

Руководство предприятия планирует разместить сборочное производство электроники в ТОСЭР «Хабаровск». В качестве основной для создания мощностей компания рассматривает площадку «Ракитное». Представительство группы уже существует в Хабаровске, а продукция Legrand реализуется на дальневосточном рынке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам генерального директора Legrand в России Алексиса Конана, эффективности реализации проекта на территории края будет способствовать растущий спрос на выпускаемые компанией товары в странах Азии. Планируется, что в регионе будет налажено производство кабеленесущих систем, холодильного оборудования, а также уличных светильников.

Первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка подтвердил заинтересованность в реализации этих планов. Он отметил, что со стороны региональных властей будет оказано максимальное содействие в решении организационных и правовых вопросов.

Сопровождением инвестиционного проекта займется краевое Агентство инвестиций, которое возьмет всю необходимую консультационную и организационную поддержку.

Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий. Выпускаемая продукция применяется в жилых помещениях, зданиях административного сектора и на промышленных объектах. Legrand – это 19% мирового рынка установочного электрооборудования и 15% рынка кабель-каналов. Группа производит на своих предприятиях около 215 тысяч наименований продукции и владеет более 4500 действующими патентами на изобретения. Торговый оборот компании за год составляет порядка 4,5 миллиардов евро. Legrand объединяет свыше 36 тысяч сотрудников, работающих более чем в 80 странах мира. Среди них Франция, Италия, Германия, Испания, Россия, США, Китай, Австралия и другие.