В Правительстве края обсудили меры по повышению экологической безопасности в порту Ванино

В Правительстве Хабаровского края состоялось заседание рабочей группы по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования и развития порта Ванино. Группа сформирована по поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта, которое он дал по итогам поездки в Ванино 25 января. В состав этого органа вошли представители краевых властей, федеральных надзорных ведомств, инициативной группы жителей поселка, ОНФ, руководство порта. Провел заседание первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев. В работе также принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Рамиль Низамов. Вместе с коллегами он накануне побывал в Ванинском районе и осмотрел строящиеся и действующие портовые мощности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Члены рабочей группы и приглашенные обсудили план мероприятий по безопасному функционированию и развитию порта.

Как сообщил генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс», член совета директоров «Порта Ванино» Алексей Лебедев, предприятие в этом году выделит более 100 млн рублей на природоохранные мероприятия. Они будут направлены, в первую очередь, на ликвидацию эффекта пыления при перегрузке угля. В частности, порт приобрел дополнительные снегогенераторы для подавления пыли, планирует закупить до конца первого полугодия вакуумный погрузчик, разработал проект очистных сооружений, а также в конце этого года приступит к подготовке технического задания на строительство современного перегрузочного комплекса. Также в руководстве порта подтвердили, что работают над изменением структуры грузопотока в сторону уменьшения перевалки угля. Было отмечено, что ближайшие к рабочему поселку причалы будут переориентированы на другие грузы.

В ходе совещания представители общественности вышли с рядом инициатив. Речь идет, в частности, о закупке передвижной станции мониторинга воздуха, доработке нормативов ПДК, высадке деревьев на прилегающей к порту территории, улучшении условий труда на предприятии. Руководство порта приняло во внимание эти предложения.

«Мы должны доработать план мероприятий с учетом всех предложений в течение недели, согласовать с советом директоров порта и в конце февраля утвердить этот документ. После чего начнется наиболее ответственный этап — постоянный контроль за исполнением плана. Для этого будем регулярно, с обязательным привлечением общественности, проводить заседания рабочей группы», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев.