Около двух тысяч соотечественников переехали в край в 2016 году

В рамках реализации федеральной программы переселения соотечественников в течение 2016 года в Хабаровский край переехали 1962 человека. Все они до недавнего времени были жителями бывших союзных республик. Большая часть сограждан перебралась в регион из Украины, Армении и Таджикистана. Сегодня они проживают в 15 районах края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Участникам программы и их семьям помогают освоиться на новом месте. Также в случае необходимости предоставляют временное жилье, пока человек подыскивает подходящую работу и решает вопрос с квартирой. Так, в прошлом году места для проживания в центре временного размещения были предоставлены 530 переселенцам», — отметил председатель комитета по труду и занятости населения края Андрей Сухоруков.

Он также добавил, что для участников программы проводятся консультации специалистов центров занятости населения по вопросам трудоустройства. Благодаря этой работе, в 2016 году удалось трудоустроить более 230 человек. Всего в организациях края были трудоустроены 1310 соотечественников, переселившихся в рамках программы, еще 42 человека смогли открыть собственный бизнес в регионе.

С 2007 года в регион в рамках программы прибыли 9 038 человек.