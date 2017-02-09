Жаркую дискуссию среди депутатов вызвала предстоящая реформа теплоснабжения в России

В России будет новая система отношений в теплоснабжении. Предстоящая реформа вызвала дискуссию среди политиков.

Шестого февраля Комитет Государственной Думы по энергетике провел парламентские слушания, посвященные предстоящей реформе теплоснабжения в Российской Федерации. Проект федерального закона № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», принятый в первом чтении 16.12.2016 года, в процессе рассмотрения вызвал острую дискуссию. По мнению и депутатов, и энергетиков, и представителей регионов, инициатива содержит ряд серьезных рисков.

В обсуждении предстоящей реформы и проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» приняли участие депутаты Государственной Думы, представители профильных министерств и ведомств, законодательных собраний субъектов Федерации, а также эксперты из энергетических компаний.

Необходимость реформы сферы теплоэнергетики вызвана неэффективностью этой отрасли считают депутаты, более того, в Минэнерго по минувшему году поступили заявки на вывод из эксплуатации объектов генерации на порядка 37 гВт. Также считается, что сектор теплоэнергетики и централизованного теплоснабжения является устойчиво убыточным (его рентабельность в 2012-2014 годах. составляла порядка 10%). Поэтому необходима такая корректировка ценовой модели рынка тепла и балансировки рынков тепловой и электрической энергии, чтобы этот вид деятельности был конкурентным, экономически оправданным и доступным для потребителей, сообщают в комитете по энергетике Госдумы.

— То, что сфера теплоснабжения сегодня находимся в том состоянии, что процент износа под 60-80 процентов — это факт. Сегодняшние тарифы завтра могут стать еще больше или мы можем столкнуться с массовым ростом аварийности. Например Хабаровске, как и во многих муниципалитетах, сети ремонтируются только на объем для безаварийной их работы. Мы перекрываем число аварий, идем вровень с износами, но не делаем капремонт сетей. Поэтому нужна новая модель отношений в теплоснабжении и один из ее вариантов предстоящая реформа теплоснабжения, — поделился своим мнением депутат Госдумы Борис Гладких.

Инициатором такой модели корректировки выступило Минэнерго, а Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального закона № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения». Этим законопроектом предлагается новая система отношений в теплоснабжении. Предполагается изменение системы регулирования с переходом от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

— Задача комитета по энергетике Госдумы РФ сделать широкое обсуждение для сбора предложений и поправок к этому законопроекту. Они будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. Система теплоснабжения сегодня где-то избыточна, неэффективна, тариф в некоторых территориях очень высокий и надо как-то решать эти проблемы. Нужно привлекать инвестиции, стремиться к долгосрочному регулированию сферы теплоснабжения, создавать механизмы повышения надежности и дополнительной ответственности организаций в сфере теплоснабжения, — отметил Борис Гладких.

Также законопроектом изменяется роль единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Предполагается, что она теперь будет не просто единым закупщиком и поставщиком тепловой энергии (мощности) в зоне своей деятельности, она становится единым центром ответственности в системе теплоснабжения за обеспечение параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении перед каждым потребителем в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом и правилами, которые должны быть установлены Правительством Российской Федерации.

Для этого ЕТО получает возможность влиять на оптимизацию и развитие системы теплоснабжения (разрабатывает и направляет на утверждение в уполномоченные органы исполнительной власти схему теплоснабжения, управляет загрузкой тепловых мощностей в соответствии с критериями, установленными федеральным законом, согласовывает вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации, выступает «одним окном» для потребителей, в том числе по подключению к системе теплоснабжения).

— Работу начнет ЕТО, которая будет работать по нерегулируемому тарифу, но при этом обязуется выполнять инвестпланы и соответственно будет стремиться к повышению эффективности системы теплоснабжения. Ответственность за неисполнение обязательств теплоснабжающей организации прописана в законопроекте, — сообщил парламентарий.

Указанные выше изменения системы ценообразования и системы отношений создадут необходимые условия для мотивации участников рынка теплоснабжения инвестировать в повышение эффективности систем теплоснабжения, в том числе в увеличение доли комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Это в свою очередь приведет к дополнительному увеличению ВВП, созданию рабочих мест в таких ключевых отраслях российской экономики, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство, машиностроение и металлообработка, приборостроение и других отраслях, а также к дополнительным налоговым отчислениям в бюджетную систему страны, которые в том числе могут стать источником выплат субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии предполагается осуществлять поэтапно, на территории отдельных поселений, городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения по согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований и при соблюдении иных критериев, установленных законопроектом.

— Сейчас задача депутатов обсуждение этого законопроекта, внесение поправок и предложений по итогам парламентских слушаний, обсуждение законопроекта во фракциях. Создана рабочая группа по доработке этого проекта. Да он спорный, но рассматривается с участием широкого круга лиц, которые могут дать свои предложения, условия для этого созданы. Эти обсуждения направлены на снятие большей части сомнений по данному законопроекту, — сообщил депутат.

Напомним, что работа над проектом закона велась в течение 2014-2016 годов он прошел все стадии общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия, неоднократно обсуждался в очном режиме со всеми субъектами РФ.

Алина Снитко, помощник депутата Госдумы Бориса Гладких