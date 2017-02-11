В Хабаровске дорожные службы и жилищные организации убирают снег, выпавший в результате циклона. Работы начались минувшей ночью и продолжатся до тех пор, пока магистрали и дворы не будут приведены в надлежащий вид. Как сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, минувшей ночью на дорогах города работали механизированные колонны. Они прошлись по всем основным городским магистралям. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Совокупно было очищено около 200 километров трасс. Было задействовано 43 единицы техники. В темное время суток было вывезено почти 500 кубометров снега, для посыпки полотна использована 581 тонна песчано-соляной смеси и 9 тонн реагента. Перед предприятиями благоустройства стояла задача обеспечить беспрепятственный проезд общественного и личного транспорта утром в пятницу. Сегодня днем продолжается работа механизированных колонн во всех районах города.

Задействовано 73 единицы специализированной техники. Ведется посыпка подъёмов, перекрестков, автобусных остановок и пешеходных переходов. «Работать будем до полной очистки дорог – в две смены. Предприятия обеспечены всем необходимым, техника на ходу, материалы для посыпки улиц заготовлены в полном объеме», — сообщил заместитель начальника отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк. Очисткой от выпавшего снега занимаются сегодня с утра и жилищные организации: управляющие компании и ТСЖ. Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Хабаровска, в первую очередь дворники вручную и с применением средств малой механизации убирают входы в подъезды, пешеходные связи в жилых микрорайонах, контейнерные и газгольдерные площадки. К работам привлечено 956 сотрудников жилищных организаций.