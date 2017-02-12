В 1917 году сразу после мирного взятия власти Ленин определил свободу и независимость в создании своих государств для финнов, прибалтов, поляков и также был особый план для украинцев. Тогда молодой Советской России нужен был пояс безопасности, так сказать, буфер между Советской и ещё непонятной Россией и Европой.

Суть особого плана: шла Первая мировая война и 3 марта 1918 года Советская Россия заключила сепаратный мир с Германией, в Бресте. В ходе этого процесса и была создана Украинская Народная Республика, так сказать буфер. Но Германия поставила свои условия: ввела на территорию нового государства свои оккупационные войска, при этом сделали карту Украины, куда включили всю современную Украину с Крымом, плюс Ростов и Кубань! Для чего?

Всё просто! В августе — ноябре 1918 года Германия собрала весь украинский урожай и увезла в Германию!

Молодая Советская Россия всеми силами стремилась не включать Украину в состав Советской России. Но в ноябре 1920 года поляки решили забрать свои бывшие земли. Была война. И пришлось отказаться от идеи буферного украинского государства.

Также месть за сепаратную сделку устроили и союзники по Первой мировой войне: Англия и Франция — БЕЛЫЙ ТЕРРОР!

Прошли годы. И в 1990 году 12 июня Российская Советская Федеративная социалистическая республика принимает решение об объявлении НЕЗАВИСИМОСТИ, а если быть точнее, то о независимости своих природных богатств от других заинтересованных сторон.

Далее, в 1992 году мы видим не развал СССР, а образование новых государств, так сказать, пояса безопасности. Со сменой экономической формации!

И здесь впервые в своей истории мы видим независимое государство Украина без оккупационных войск!

Главная цель России: чтобы эти государства Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан были экономически развитые, с высоким уровнем жизни населения, государства.

И взаимоотношения должны строиться на двусторонних взаимовыгодных партнёрских экономических условиях.

Удалось выжить только Белоруссии, Казахстану, Армении, Киргизии, а также Азербайджану, Туркменистану и Узбекистану. Остальные потеряли свою экономическую и политическую независимость, и Украина в их числе.

А ведь с 1992 года Россия вкладывала в экономику Украины по 10 миллиардов долларов!

Но после того, как США и ЕВРОПА разрушили экономические связи между Россией и Украиной, России пришлось вложить более двух миллиардов долларов в строительство новых заводов на своей территории, для замены украинских. Всё это сегодня сказывается на благосостоянии населения России.

А если учесть, что и в развитие Крыма вложили один миллиард долларов, тогда понятно.

Но это рабочие места! Налоги! А Крым — так это ЗОЛОТАЯ ЖИЛА! Это будущее России. Сегодня Украина никому не нужна. Далее думайте сами.

12 февраля 2017 года.

Сергей Роща