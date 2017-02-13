В Хабаровске пройдет эстафета спортивного огня Третьих зимних Всемирных военных игр 2017. Сами игры пройдут в Сочи с 23 по 28 февраля. Спортивный огонь Третьих зимних Всемирных военных игр зажегся в поселке Янтарный Калининградской области; в саамской деревне в Мурманской области, в Кабардино-Балкарии на вершине самой высокой точки России и Европы – горе Эльбрус; в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате; на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

18 февраля «восточный» огонь с Сахалина прибудет в Хабаровск. В дальневосточной столице эстафета огня пройдет в СЗК «Платинум Арена», где лампада с пламенем будет передаваться из рук в руки людей, приглашенных на этот праздник. «Это будут военнослужащие, юнармейцы, спортсмены, школьники, ветераны. Ожидается масштабное массовое мероприятие. 2017 человек будут передавать лампаду из рук в руки, символизируя эстафету», — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

После этого посол отправится с огнем в Москву. Там, в Государственном кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет церемония объединения огня Третьих зимних Всемирных военных игр. После этого огонь направят в Сочи. Решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России было принято 22 мая 2015 года в Кувейте на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта — крупнейшей спортивной организации, объединяющей 135 стран и являющейся крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Основным организатором подготовки военных игр стал Центральный спортивный клуб Армии. Инициатором проведения Игр на олимпийских объектах в Сочи выступил лично министр обороны Сергей Шойгу.