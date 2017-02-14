Выставка «ДальПищеПром – 2017»

В 2017 году ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» проводит 21-ю специализированную выставку «ДальПищеПром-2017», которая является отражением основных тенденций развития пищевой и перерабатывающей отраслей Хабаровского края и всего Дальневосточного региона. Это крупнейшая отраслевая выставка продуктов питания, промышленного и торгового оборудования, продукции сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса. Главной задачей выставки является поддержка местных производителей продуктов питания и насыщение потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории Дальнего Востока.

Основными тематическими разделами выставок являются:

Пищевая промышленность: Готовые продукты питания широкого спектра. Сырье и полуфабрикаты. Национальные продукты. Эко продукты. Специи, пряности и красители. Безалкогольные и алкогольные напитки, минеральная и питьевая вода, соки. Детское питание и диетические продукты. Спортивное питание, биоактивные и пищевые добавки. Морепродукты. Fast-food.

Оборудование. Упаковка: Технологическое, торговое, холодильное оборудование. Упаковочное оборудование и материалы. Весовое оборудование. Промышленная санитария, уборочное оборудование, моющие средства.

Ресторанный бизнес: Профессиональная посуда, аксессуары. Спецодежда и униформа для персонала. Текстиль, интерьерные решения. Вендинг. Клиниговые услуги.

В рамках выставки специалисты смогут обсудить важнейшие проблемы отрасли, поработать напрямую с производителями продукции, проанализировать текущие рыночные тенденции, заключить договоры, установить новые и укрепить имеющиеся деловые контакты. Посетители смогут увидеть и продегустировать новую продукцию предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, ознакомиться с современными упаковочными решениями, оборудованием для производственной деятельности и оснащением торговых площадей.

В программе выставки: семинары, презентации, конкурс для производителей «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки», дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд, культурно-зрелищные мероприятия.

Информационную поддержку выставки будут осуществлять около 20-ти специализированных средств массовой информации.

Дата проведения: 2-5 марта 2017 года

Время проведения: с 10.00 до 18.00

Место проведения: г. Хабаровск, легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина

Устроитель: Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края

Отраслевая поддержка: Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края, Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.

Организатор: ООО «Хабаровская Международная Ярмарка»