В Хабаровске разрабатывается проект светящихся велосипедных дорожек. Ими планируют оснастить часть тротуара по улице Пионерской. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации краевого центра Александр Леонов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Ширина тротуара позволяет организовать движение для велосипедистов и пешеходов так, чтобы они не мешали друг другу. Дорогу на пересечениях с другими улицами владельцы двухколесных транспортных средств будут вынуждены делить с автолюбителями. «Обустройство таких дорожек позволит велосипедистам из южного района города свободно добраться до центра или обратно. Сейчас мы просчитаем стоимость проекта и другие параметры. Пока неизвестно, будет ли этим заниматься инвестор, либо финансирование пойдет из городской казны», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

Депутаты поддержали идею обустройства велодорожек. Элементы такой инфраструктуры уже есть в городских парках. Велодорожки появились и на Амурском бульваре. Самый протяженный и востребованный участок – от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого и дальше до улицы Шеронова. «Как любитель велопрогулок, я часто замечаю, что у горожан отсутствует культура поведения и уважения велосипедистов. Видя, что перед ними специальная разметка, они все равно продолжают идти по ней, хотя велосипедисты едут навстречу.

Постараемся приучать хабаровчан к культуре. Первые шаги уже сделаны», — отметил Александр Леонов. Узнали народные избранники и о специальных местах для катания на сноуборде. Территории, оборудованные для этого, есть на стадионе имени Ленина. Обустроены зоны для катания в районе Воронежа-1, Хехцира и туристического комплекса «Заимка». Как рассказал Александр Леонов, решается вопрос с площадкой для роллеров и скейтеров. «Строительство скейт-парка или какой-то площадки, где можно бы было на специальных рампах и трамплинах тренироваться, отрабатывать навыки, очень актуально. Последние годы любители роликовых коньков и досок облюбовали площадь имени Ленина и площадь «Город воинской славы» и постоянно ломают бордюры, плитку и прочие элементы», — рассказал Александр Леонов.

Депутатам был представлен проект площадки для роллеров и скейтеров в районе стадиона имени Ленина за 800 тысяч рублей. Депутат Андрей Никонов предложил искать место в городском парке «Динамо». Сейчас там идет реконструкция и, по мнению Андрея Никонова, можно подобрать территорию под скейт-парк. Другие депутаты высказались за проект стоимостью почти 2,5 миллиона рублей. На такой площадке можно будет организовывать официальные соревнования. Депутаты намерены детально ознакомиться со всеми проектами спортивных площадок, а также изучить возможные места для их обустройства. Однако, воплотить проект в жизнь удастся не ранее 2018 года. Изыскать необходимую сумму депутаты не смогут даже во время корректировки бюджета на этот год.