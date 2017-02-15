В Хабаровске почтили память воинов-интернационалистов. По традиции в городе прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко дню вывода войск из Афганистана. Основным стало шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и общественности Хабаровска от Комсомольской площади до мемориала Вечного огня на площади Славы. Во главе колонны двигался БТР-80, оснащенный аудиосистемой и динамиками, из которых горожане могли услышать песни о боевых действиях в Афганистане. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Это одна из традиций Хабаровска. Уже более 10 лет мы таким образом отдаем дань уважения землякам, погибшим в Афганистане и во время других военных конфликтах за пределами страны. БТР здесь выступает как символ, напоминание о войне в Афганистане», — рассказал председатель краевой общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», депутат Хабаровской городской думы Юрий Рошка. Конечная точка шествия — памятник-мемориал воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах, на площади Славы.

Здесь участники митинга возложили цветы и почтили память земляков, которым было не суждено вернуться на Родину. После этого церемония возложения цветов состоялась и к памятнику-мемориалу «Черный тюльпан». Также в этот день родственники воинов и ветераны боевых действий посетили места захоронений солдат и офицеров на городском кладбище. Ранее состоялся концерт в Хабаровской краевой филармонии, посвященный памятной дате 15 февраля 1989 года. 28 лет прошло со дня вывода войск из Афганистана. «К этому дню наши ветераны боевых действий проводили уроки мужества в школах города и края. Также были и другие патриотические мероприятия различного формата. Детям очень интересно послушать истории и просто пообщаться с ветеранами. Школьники всегда с большим желанием принимают в гости ветеранов боевых действий. Важно, чтобы они знали и помнили о хабаровчанах –участниках военных конфликтов, о том, как они выполняли свой долг», — подчеркнул Юрий Рошка. В боевых действиях, происходивших на Северном Кавказе, в Чечне, Южной Осетии, Афганистане приняли участие около трех тысяч жителей дальневосточной столицы. Хабаровчане также выполняли миротворческую миссию в Корее, Вьетнаме, Египте, Анголе и Армении.