Предприятия края стали чаще трудоустраивать инвалидов

В Хабаровском крае в 2016 году на 22% увеличилось количество предприятий, готовых предоставить рабочие места инвалидам.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения Правительства края, на сегодняшний день вакансии в различных отраслях экономики предлагают почти 430 организаций. В начале прошлого года их было около 350. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Рост произошел благодаря активизации контрольно-надзорной деятельности в отношении предприятий с численностью сотрудников не менее 100 человек, которые по закону обязаны трудоустраивать инвалидов, однако в силу ряда причин этого не делают. Этой работой в регионе занимается управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, которое в этом году планируется увеличить число рейдов вдвое.

Кроме того, по словам председателя комитета Андрея Сухорукова, для потенциальных сотрудников организованы консультации и курсы повышения квалификации. На сегодняшний день по квотам в Хабаровском крае трудятся больше 1700 инвалидов на более чем 200 предприятиях края. При этом свободными остаются еще около тысячи вакансий.

«С работодателями мы проводим большую адресную работу и в большинстве случаев они заранее знают, какие специалисты среди инвалидов есть и на какие вакансии лучше оформить квоту. Кроме того, комитет ведет разработку проекта регионального закона, который позволил бы расширить перечень организаций, обязанных привлекать на работу людей с ограниченными возможностями», — сказал Андрей Сухоруков.

Напомним, что по данным на начало 2016 года на предприятиях края было оформлено 2668 квот для трудоустройства инвалидов. Спустя год их количество увеличилось до 2 931.