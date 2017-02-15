Правительство края и Банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве

В Хабаровске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и банком «Открытие». Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалёв и член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Стороны договорились о взаимодействии при решении приоритетных задач: социально-экономического развития края, укрепления его экономического и промышленного потенциалов, реализации инвестиционных проектов и программ, обеспечения населения и организаций широким спектром высококачественных банковских услуг.

Сотрудничество будет развиваться в области кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, в том числе в рамках государственных программ, а также программ кредитно-гарантийной поддержки федеральных институтов развития предпринимательства. Особое внимание будет уделено сопровождению внешнеэкономической деятельности организаций, работающих на территории Хабаровского края, и их кредитованию в рамках международного финансирования проектов, связанных с импортом и экспортом товаров. Банк также примет участие в реализации социальных проектов Хабаровского края.

При этом реализация конкретных проектов и программ будет осуществляться на основании отдельных соглашений между краем и банком «Открытие», заключенных на конкурсной основе с соблюдением норм законодательства РФ.

«Сегодня как никогда актуальны вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в части получения доступного финансирования. Также для края очень важна тема поддержки экспортеров, ведь сегодня многие компании из нашего региона выходят на международные рынки. Поэтому рассчитываем, что благодаря взаимодействию с банком «Открытие», мы сможем дать предпринимателям новые возможности для реализации их бизнес-проектов» — отметил первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

«Цель заключенного нами договора — сотрудничество в области среднесрочного и долгосрочного финансирования инфраструктурных проектов. Уже сейчас есть целый ряд инициатив, к реализации которых мы намерены приступить в самые короткие сроки. В целом мы рассматриваем Дальний Восток как один из приоритетных регионов с точки зрения качественного развития нашего бизнеса», — подчеркнул руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев.