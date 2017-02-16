Александр Анисимов: «Мы не рассчитываем, что 2017 год будет легким, но наш курс неизменен». Итоги социально-экономического развития города в прошлом году и прогнозы на год нынешний обсудили на коллегии при мэре города. Начальник управления экономического развития Александр Анисимов сообщил, что в 2017 году стоит задача обеспечить рост и поступательное развитие экономики города. Ожидается, что в 2017-ом экономическая активность будет возрастать. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Так, по прогнозам, оборот организаций составит 112 % от результата 2016 года, показатели промышленного производства вырастут на 6 %, инвестиции в основной капитал оцениваются в сумме не менее 69 миллиардов рублей. В городе построят 298 тысяч квадратных метров жилья. Что касается социальной и демографической ситуации, то численность населения дальневосточной столицы к концу нынешнего года составит 618 тысяч человек, заработная плата вырастет на 6%, а уровень безработицы не превысит 0,3%.

«Планируем открыть две школы на 1450 мест, ввести в эксплуатацию вторую часть детского сада на 100 мест в переулке Топографическом, подростковый клуб в ДОСах. Закончится строительство мусороперегрузочная станция «Южная», продолжится газификация частного сектора микрорайона «Пятая площадка», реконструкция улицы Краснореченской, продолжится строительства жилья, в том числе и муниципальными застройщиками», — рассказал Александр Анисимов про основные объекты капитального строительства, которые будут построены в 2017 году. — Мы не рассчитываем, что 2017 год будем легким, но наш стратегический курс не изменен – это создание условий для стабильного улучшения качества жизни хабаровчан».

Что касается итогов 2016 года, то за этот период наблюдалась положительная динамика основных макроэкономических показателей. Так, оборот организаций в городе составил 456 миллиардов рублей, объем промышленного производства увеличился до 99 миллиардов рублей, организациями пищевой промышленности в городе произведено продукции на сумму 14,2 миллиарда, а удельный вес прибыльных организаций в городе достиг 70%.