Власти края предлагают субсидировать авиарейсы внутри региона из федерального бюджета

В Москве состоялось совещание под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. На встрече шла речь о доступности воздушных перевозок между Дальним Востоком и европейской частью страны, а также о развитии межрегионального сообщения в ДФО. В работе приняли участие руководство Министерства транспорта России, Росавиации, главы дальневосточных регионов, в том числе и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Руководители субъектов ДФО в ходе совещания сделали ряд предложений по расширению маршрутной сети магистральных авиаперевозок и по расширению программы субсидирования рейсов между регионами Дальнего Востока.

Губернатор Вячеслав Шпорт, в частности, обратил внимание на дальнейшее развитие программы льготных перевозок для молодежи и пенсионеров. Сегодня по специальному тарифу из Хабаровска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Магадан, Владивосток, из Комсомольска-на-Амуре в Москву.

«Эта программа крайне востребована у нас, по итогам прошлого года было перевезено около 90 тысяч пассажиров. Но по ряду субсидируемых маршрутов перевозки не выполняются, так как зачастую невыгодны авиакомпаниям. Речь идет о маршрутах из Хабаровска в Геленджик, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Необходимо проработать привлекательный механизм участия авиакомпаний и предложить более высокий уровень субсидирования», — отметил глава края.

Еще одно предложение касалось поддержки авиасообщения как в ДФО, так и внутри регионов. Сегодня в стране предусмотрен механизм предоставления субсидий из федерального бюджета на развитие межрегиональных воздушных перевозок. В Хабаровском крае на субсидируемых маршрутах работают авиакомпания «Аврора» (рейсы Хабаровска в Ноглики, Шахтёрск, Оху, Тынду), а также авиакомпания «Якутия» (рейсы из Хабаровска в Нерюнгри, из Якутска в Охотск). Вячеслав Шпорт предложил включить в перечень субсидируемых маршруты, в которых пункт отправления и пункт назначения расположены на территории одного региона ДФО.

«Речь идет, в первую очередь, о крупных регионах. Так, в Хабаровском крае более 70 процентов территории — это места, куда можно добраться только самолетом. К примеру, Хабаровск и Охотск разделяют почти две тысячи километров, полет туда занимает около трех часов. Если такие рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета, возможно на условиях софинансирования с краем, это позволит существенно снизить цену билета и увеличить пассажиропоток», — отметил Губернатор края.

Вице-премьер Юрий Трутнев поддержал инициативы глав субъектов ДФО и поручил Министерству транспорта России учитывать их при пересмотре системы поддержки региональных пассажирских авиаперевозок.