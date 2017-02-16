В ТОСЭР «Комсомольск» появился новый резидент

Компания «АКОР Инструмент» получила статус резидента ТОСЭР «Комсомольск» и планирует запустить завод по изготовлению и восстановлению твердосплавного металлорежущего инструмента и корпусов для фрез. Новое производство появится в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока, проект с объемом инвестиций 674,7 млн рублей позволит создать около 80 рабочих мест, а его реализация будет способствовать формированию производственного кластера по выпуску запчастей для самолетостроения в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Предприятие обеспечит имеющиеся потребности в твердосплавном осевом инструменте для Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), а также резидентов ТОСЭР «Комсомольск» и других предприятий дальневосточного региона.

Запуск завода запланирован на декабрь 2017 года. Предприятие будет выпускать около 250 тысяч единиц продукции в год. В планах компании увеличение объемов.

Как рассказал генеральный директор ООО «АКОР Инструмент» Анатолий Корогодский, в перспективе компания планирует наладить экспорт готовой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Создание предприятия запустит многие механизмы, необходимые для развития современного производства. В первую очередь, речь идет внедрении современной системы подготовки кадров. Мы планируем тесное сотрудничество с местным техническим университетом, для которого будет сформирован заказ на профильных специалистов», — сказал Анатолий Корогодский.

Напомним, что ТОСЭР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации №628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 заявок на получение статуса резидента ТОР «Комсомольск». Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 35 млрд рублей с перспективой создания более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОСЭР «Комсомольск» являются 7 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций около 8,5 млрд рублей.