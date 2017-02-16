Новые формы работы с обращениями граждан доказали свою эффективность

В Правительстве края обсудили работу с обращениями граждан в регионе в 2016 году. Совещание провел Вице-губернатор края Сергей Щетнёв. Как отметил министр – управляющий делами Губернатора и Правительства края Виталий Тюлькин, за минувший год в Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления поступило около 60 тысяч вопросов, что на 5 % меньше показателей прошлого года. Положительная динамика обусловлена реализацией в крае программ по развитию жилищного строительства и повышению качества жилищно-коммунального хозяйства, а также ростом числа встреч руководителей Правительства края, органов исполнительной власти и местного самоуправления с жителями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«90 % всех вопросов, содержащихся в обращениях граждан, касаются жилищно-коммунальной, социальной и экономической сфер. Чаще всего людей волнуют содержание общего имущества, в том числе, канализации, вентиляции, кровли, мест общего пользования, придомовой территории, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества, вопросы оплаты услуг ЖКХ. Также жители края интересуются мерами социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, качеством оказания медицинской помощи, получением мест в детских садах и пр.», — отметил Виталий Тюлькин.

Он также добавил, что в регионе улучшилось качество подготовки ответов заявителям. В том числе это показали проверки, проводимые управлением по работу с обращениями граждан Губернатора и Правительства края. Для повышения уровня квалификации ответственных за работу с обращениями граждан, специалисты управления также провели для них три семинара и четыре стажировки.

Свою эффективность также доказали новые формы работы с обращениями граждан. С 1 апреля Хабаровский край является участником «пилотного» проекта Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций по применению в постоянном режиме системы личного приема граждан в государственных органах и органах местного самоуправления края с использованием универсальных автоматизированных рабочих мест. За восемь месяцев в регионе через УАРМ удалось принять 1600 человек.

«Жалобы и обращения граждан – это обратная связь, показатель работы органов власти. На всех уровнях необходимо брать под жесткий контроль те вопросы, которые задает сегодня население. Мы должны понимать и решать конкретные задачи, проблемы, улучшать качество жизни людей. Этого сегодня от нас требует и Президент России Владимир Путин», — отметил вице-губернатор края Сергей Щетнёв.