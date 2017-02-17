Сегодня днем в Хабаровске на уборке городских дорог от снега работает 63 единицы техники. Об этом сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства. Днем в пятницу на городские улицы для борьбы со снегом вышли 63 единицы техники предприятий благоустройства. Они работают во всех районах города. Автомобили, сформированные в механизированные колонны, счищают снег с дорожного полотна и посыпают его песчано-соляной смесью и реагентом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В первую очередь убираются те улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта. А посыпаются в основном подъемы, перекрестки, пешеходные переходы, автобусные остановки. «Работать людям сложнее, чем во время прошлых снегопадов, из-за сильного ветра и более низких температур. В субботу и воскресенье ожидается до минус 27 градусов. Это ограничивает использование инертных материалов», — сообщил заместитель начальника отдела благоустройства Виталий Колтанюк.

Работы по уборке снега велись весь вчерашний день и всю ночь. Так, в темное время суток на дорогах города работали механизированные колонны. Они прошлись по всем основным городским магистралям. Ближе к утру улицы были посыпаны противоголедными материалами. По информации единой городской диспетчерской службы, по состоянию на 7 часов утра было вывезено более 8 тысяч кубометров снега. На дороги было высыпано 950 тонн песчано-соляной смеси и 18,8 тонны реагента. За нынешний циклон в Хабаровске выпало более 5 сантиметров снега. А всего в феврале на дальневосточную столицу выпало 14 миллиметров осадков (около 15 сантиметров снега), что превышает месячную норму осадков для нашего города в феврале.