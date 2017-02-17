Проводы русской зимы пройдут с боями подушками, армрестлингом и метанием валенков. Во всех районах Хабаровска 25 февраля будут сжигать чучело и перетягивать канат. В Центральном районе краевой столицы Масленица пройдёт в нескольких местах. Самые масштабные гуляния традиционно развернутся на территории городских прудов, гостей на праздник приглашают в 13 часов. Театрализованные программы также пройдут в Волочаевском городке в 10 и 12 часов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В полдень начнется праздник и в Индустриальном районе на территории базы отдыха «Дельфин». В Краснофлотском районе провожать зиму начнут с 11 часов. Праздник состоится в парке «Северный». Организаторы разработали насыщенную программу. Гостей будут развлекать песнями и танцами, боями подушками, гонками на вениках, петушиными боями.

А в 12 часов начнут работать семь игровых площадок и аттракционы, будет работать полевая кухня – горожан угостят кашей, будут работать торговые точки с горячими блинами и чаем. Для детей и взрослых пройдут конкурсы со скоморохами и ростовыми куклами. Гости праздника смогут покататься на собачьих упряжках, на лошадях. Главным событием праздника станет штурм масленичного столба и сжигание чучела. В Кировском районе народные гуляния также пройдут в нескольких местах на жилмассивах, но главные проводы зимы запланированы на территории стадиона имени Ленина.

Горожан там ждут в полдень. Для жителей Железнодорожного района праздник организуют на площади имени Горького в 12 часов. В день масленицы всем присутствующим придется сразиться с Бабой Ягой и Лешим. Гости смогут выиграть призы в беспроигрышной лотерее.