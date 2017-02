Международная выставка обуви SHOESSTAR – Дальний Восток в восьмой раз открывает свои двери в Хабаровске для друзей!

Международная выставка обуви и галантереи SHOESSTAR-Дальний Восток в 8-ой раз начинает свою работу в г. Хабаровск. Дата проведения: с 20 по 22 февраля 2017 года. Место проведения: Легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина, г. Хабаровск, ул. Советская д.1.

Цель нашей новой встречи на выставке SHOESSTAR – познакомить владельцев обувных магазинов и товароведов с новыми коллекциями взрослой и детской обуви сезона «Осень – Зима 2017/2018».

В отличие от других выставок, выставки-презентации SHOESSTAR проводятся непосредственно в регионах. Это позволяет производителям и дистрибьюторам обуви учитывать региональную специфику, а владельцам магазинов — оптимизировать расходы, как финансовые так и временные, и ознакомиться с новейшими тенденциями обувной моды не покидая регион. Таким образом, SHOESSTAR создает все условия для развития обувного бизнеса на Дальнем Востоке!

Ежегодно на SHOESSTAR представлены обувь, сумки и средства и по уходу за кожаными изделиями от ведущих компаний более чем 10 стран мира: Германии, Китая, Польши, Турции, Португалии, Испании, Бразилии, Белоруссии, Италии, Украины и России. Среди участников выставки SHOESSTAR производители женской и мужской комфортной, классической и специализированной обуви, а также детского и подросткового сегмента, Среди наших участников вас ждут такие мировые бренды как: JANA, s.OLIVER, MARCO TOZZI, RIEKER, REMONTE, BURGERSCHUHE, TAMARIS, CAPRICE, GO ERGO, БРИС-БОСФОР, INBLU, OLMI, РОСВЕССТ, ГК МИДИСА, STROBBS, SHOES & MARKET, MADELLA, LET”S, BRIS, ESPA, EGO, BE NATURAL, TREK путь к вершине, ROMIKA, FRIJA, ID! Collection, LAURA VALOROSSA и другие.

Мы прилагаем все усилия, чтобы выставка была не просто деловой площадкой, где производители и покупатели могут встретиться и заключить контракт. Помимо экспозиций и показов обуви вас ждет обширная деловая и развлекательная программу. В этом году в программе выставки предусмотрены:

— семинар-практикум «Европейские тренды в современной городской обуви», «Продукция российских производителей в рамках импортозамещения на российском рынке обуви» от компании TREK;

—футбольный матч на кубок SHOESSTAR.

Приглашаем принять участие всех заинтересованных в развитии своего бизнеса и налаживании новых деловых связей! С нетерпением ждем в гости владельцев и директоров обувных сетей, продавцов и товароведов розничных магазинов обуви, обувных байеров из Хабаровского Края, Приморского края, Амурской области, Чукотки, Магаданской области, Республики Саха, Камчатского края, Еврейской АО, Сахалинской области на нашу выставку!

Участие в деловой программе выставки бесплатное! (не забудьте о регистрации).