Хабаровский край посетит глава Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ

20 февраля в Хабаровский край с рабочей поездкой прибудет генеральный директор Госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин. Он оценит ход выполнения региональных программ по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Руководитель Фонда встретится с Губернатором края Вячеславом Шпортом. Вместе с главой региона он примет участие в церемонии присвоения таблички дому образцового содержания по адресу улица Лазо, 13. Сегодня эта многоэтажка является одним из успешных примеров внедрения энергоэффективных технологий.

Также глава Фонда посетит завод по выпуску полиэтиленовых труб. Производство расположено на промплощадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Мощность предприятия может составить более 15 тыс. тонн труб и фитингов в год. Продукция уже активно используется в Хабаровском крае при ремонте коммунальных сетей.

По итогам осмотра завода состоится пресс-подход.

Напомним, что в 2016 году Хабаровский край вошел в двадцатку субъектов страны по переселению граждан из ветхого фонда. В регионе расселено более 90% жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В общероссийском рейтинге край занимает 14-е место, а в дальневосточном — третье.