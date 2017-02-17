Дальневосточному агентству содействия инновациям исполнилось 10 лет

Сегодня исполняется 10 лет со дня образования Дальневосточного агентства содействия инновациям (ДАСИ). Это ведущая организация в инновационной инфраструктуре Хабаровского края.

ДАСИ оказывает комплексную поддержку новаторам края, помогает в продвижении на рынок высокотехнологичных продуктов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На базе агентства работает Центр кластерного развития Хабаровского края, Центр подготовки проектов, Центр инжиниринга Хабаровского края, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, Региональный консультационный пункт Фонда «Сколково».

Для популяризации инновационной деятельности Агентством проводятся ежегодный краевой конкурс молодежных инновационных команд «КУБ» и финал программы «УМНИК» в Хабаровском крае.

За 10 лет Агентством поддержано более 500 различных инновационных разработок, создано более 120 новых рабочих мест, представлено 258 инновационных разработок и продукции на российских и международных выставках.

При поддержке ДАСИ за последние три года в крае создано 15 новых инжиниринговых компаний, модернизировано 35 производственных предприятий малого и среднего бизнеса, разработано 24 новых продукта, запущено 12 новых производств.

«Хабаровский край активно поддерживает инновации, работает в рамках Национальной технологической инициативы, успешно реализует программу развития инновационного кластера авиа- и судостроения. Недавно мы вместе с Фондом «Сколково» провели региональный этап Open Innovations Start Up Tour. Вся эта работа ведется при непосредственном участии ДАСИ. Уверен, что юбилейный год станет для Агентства отправной точкой для новых достижений и постоянного движения вперед», — отметил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.