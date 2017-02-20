Хабаровский край вошел в двадцатку лучших субъектов по переселению граждан из ветхого фонда. По данным федерального минстроя, в регионе расселено около 90% жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В общероссийском рейтинге край поднялся с 28-го на 14-е место, а в дальневосточном — на третье. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этом году в регионе должен завершиться четвёртый, заключительный этап пятилетней программы переселения граждан из аварийного фонда. В рамках её мероприятий остается построить шесть домов в Николаевске-на-Амуре. По оценке Госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, текущий показатель выполнения региональной программы составляет 146%.

В предыдущие годы участниками краевой программы переселения стали Бикинский, Советско-Гаванский, Солнечный, Комсомольский, Николаевский районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. С 2011 года в этих муниципальных образованиях построено 46 домов для переселенцев. Дополнительно 83 квартиры куплено на вторичном рынке и у застройщиков. В итоге расселено 194 ветхих дома 30-40-х годов постройки. В новые квартиры смогли переехать около 3 тысяч граждан.

Общий объем средств, направленных на строительство или приобретение жилья из разных источников, превысил 2,3 млрд рублей. Из них 685 млн было выделено из краевого бюджета, 563 млн – из муниципальных. 1,1 млрд рублей профинансировал Фонд содействия реформированию ЖКХ.