Вячеслав Шпорт: Режим электронных виз позволит активизировать бизнес-связи с АТР

Государственная Дума РФ во втором чтении приняла закон об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток. Утверждение инициативы в третьем окончательном чтении, которое запланировано на 22 февраля, позволит распространить нововведение на любой из пяти дальневосточных регионов со статусом Свободного порта. Это Приморский, Камчатский, Хабаровский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отмечает министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, облегченный порядок въезда позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток с точки зрения привлечения инвестиций. Это туристы, инвесторы, бизнесмены. Главным нововведением станем внедрение электронных виз.

«Это уникальный для России опыт. Важная задача — чтобы механизм заработал к Восточному экономическому форуму, чтобы им смогли воспользоваться участники и гости, прибывающие во Владивосток. Электронная виза будет выдаваться через интернет, на соответствующем сайте МИД России. Иностранному гражданину достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней», — Сказал Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития России напомнил, что Правительство России попросило Госдуму РФ ускорить внесение соответствующих поправок, чтобы как можно быстрее приступить к разработке соответствующих нормативно-правовых документов.

Говоря о расширении режима Свободного порта на Дальнем Востоке, министр напомнил, что эта работа ведется в соответствии с поручением Президента РФ по итогам Второго Восточного экономического форума. Так, в федеральных ведомствах уже проходят согласование соответствующие поправки. Планируется, что статус могут получить город Хабаровск и Советско-Гаванский район.

По предварительной оценке, это позволит привлечь не менее 37 проектов с общим объемом инвестиций около 111 млрд. рублей, что будет способствовать созданию более 7,3 тыс. новых рабочих мест.

«Мы разговаривали с Губернатором Хабаровского края. Конечно же, хотим перевести Хабаровск в режим действия Свободного порта, чтобы главные воздушные ворота края смогли принимать иностранных туристов и инвесторов по упрощенному визовому режиму», — подчеркнул Александр Галушка.

По словам Вячеслава Шпорта, распространение режима Свободного порта на другие районы края позволит расширить возможности для привлечения инвестиций, а введение электронных виз – активизировать туристические и бизнес-связи с АТР.

«Уже сегодня жители КНР стали чаще посещать наш регион, вкладывая свою лепту в рост туристического потока. Нововведения будут способствовать этому процессу, который имеет немаловажное значение для развития региона», — сказал Губернатор.