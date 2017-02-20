На главной площади Хабаровска начался демонтаж зимнего городка

На главной площади края в Хабаровске приступили к разбору «зимнего городка». Окончательно завершить все работы планируется до 1 марта.

По словам и.о. председателя комитета по молодежной политике Правительства края Ивана Джуляка, демонтаж связан с повышением дневных температур в городе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В этом году по просьбам жителей мы постарались закрыть городок как можно позже. Однако, становится теплее, фигуры начинают таять, терять эстетический вид и могут представлять опасность для окружающих. Учитывая это, в Правительстве края было принято решение завершить все работы до 1 марта. Главное для нас сейчас – безопасность гостей и жителей региона», — подчеркнул Иван Джуляк.

Он также добавил, что на первоначальном этапе рабочие снимут всю иллюминацию, а уже после приступят к ликвидации ледовых и снежных скульптур. 192 живых ели, из которых состоит главная елка края, передадут в зоосад на корм животным, а металлический каркас разберут и отправят на склад.

Напомним, новогодний городок на главной площади края был открыт 23 декабря 2016 года. Для создания ансамбля ледовых и снежных скульптур было заготовлено около тысячи кубометров льда и 1,2 тыс. кубометров искусственного снега. Впервые за многие годы были установлены ледовые горки, которые пользовались наибольшей популярностью у юных хабаровчан и гостей города. Кроме того, значительно возросло количество светодинамического оборудования, что позволило усилить эффектность архитектурного комплекса.

Особое внимание краевые власти уделили безопасности и комфортному нахождению граждан на площади. Для этого территория была покрыта 2 тыс. кубометров утрамбованного искусственного снега.