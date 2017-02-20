Около 9 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» поступило в крае

В Хабаровском крае зарегистрировано 9 тысяч 61 заявление на предоставление «дальневосточного гектара», из них 4 тысячи 711 — с момента реализации второго этапа федерального проекта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Правительства региона, особым спросом у жителей пользуются земли в районе имени Лазо (1591 заявка), Хабаровском (948), Амурском (440) Советско-Гаванском (435), Бикинском (383) и Вяземском (375) районах. При этом активность также проявляют и граждане из других регионов страны. Это Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ростовская области, Республика Крым.

Вместе с тем, в крае продолжают работу четыре мобильные бригады, в составе которых представители региональных министерств и ведомств. Они проводят информационные встречи и консультации, в том числе с жителями отдаленных территорий.

Напомним, мобильные группы были созданы по поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта. Также для удобства граждан, глава региона распорядился организовать оформление «дальневосточного гектара» на базе МФЦ. Теперь здесь созданы специальные рабочие места, где можно быстро зарегистрироваться на портале государственных услуг и оформить землю. Специалисты МФЦ также прошли необходимое обучение.