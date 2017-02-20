В Хабаровском крае появился четвертый дом образцового содержания

Торжественная церемония вручения таблички «Дом образцового содержания» состоялась в Хабаровске. Этот статус присвоен многоэтажке, расположенной по адресу улица Лазо, 13. Участие в ней приняли глава госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, Губернатор края Вячеслав Шпорт, представители управляющей компании, председатель домового комитета и собственники. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В Хабаровском крае это уже четвертый дом, где будет установлена такая табличка. Это не просто очередной дом образцового содержания, это -результат кропотливой и ежедневной работы по реформированию сферы ЖКХ. Совместную работу с Фондом мы начинали с реализации пилотного проекта, сегодня в регионе к нему присоединилось уже 12 муниципальных образований. В крае из ветхого фонда переселены около трех тысяч человек. Общие затраты на реализацию программы составили около 2,5 млрд. рублей. В этом году будут сданы еще шесть новых домов для переселенцев», — отметил Вячеслав Шпорт.

Чтобы получить высокое звание, домовому комитету предстояло доказать свои преимущества перед другими. Особое внимание комиссия уделяет применению современных энергоэффективных технологий, выполнению планов по модернизации, созданию комфортных условий для жильцов. В доме по улице Лазо, 13 отремонтированы внутридомовые инженерные сети, подъезды, кровля, вентиляция, заменены лифтовые кабины. Также произведено благоустройство дворовой территории.

«В очередной раз, побывав в Хабаровском крае, я вижу, что программа, которая непросто начиналась, сегодня подходит к финалу. Выполнение – 88% и нет никаких сомнений в том, что уже летом она будет закончена. Жители домов, признанных аварийными до 2012 года будут расселены. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Сейчас для нас перспективной станет программа коммунальной инфраструктуры, продвижение проектов энергоэффективности», — подчеркнул Константин Цицин.

В рамках рабочей поездки в регион глава Фонда также посетил ТОР «Ракитное», где осмотрел мощности предприятия группы ПОЛИПЛАСТИК по производству полиэтиленовых труб. Продукцию активно используют при ремонте коммунальных сетей. В настоящее время на заводе введены в эксплуатацию четыре линии по выпуску труб диаметром от 20 до 800 мм. Также имеется линия по выпуску труб диаметром до 2400 мм. В будущем здесь планируется изготавливать полиэтиленовые колодцы и другие изделия.

«Предприятие новое для Дальнего Востока, но на самом деле с этой компанией мы давно знакомы. Одна из задач реформирования сферы ЖКХ сегодня – это появление новых технологий. Продукция завода сегодня отвечает этим критериям. Фонд всегда уделял вопросам энергоэффективности большое внимание», — добавил Константин Цицин.

Напомним, в этом году в регионе должен завершиться четвёртый, заключительный этап пятилетней программы переселения граждан из аварийного фонда. В рамках её мероприятий остается построить шесть домов в Николаевске-на-Амуре. По оценке Госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, текущий показатель выполнения региональной программы составляет 146%.

В предыдущие годы участниками краевой программы переселения стали Бикинский, Советско-Гаванский, Солнечный, Комсомольский, Николаевский районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. С 2011 года в этих муниципальных образованиях построено 46 домов для переселенцев. Дополнительно 83 квартиры куплено на вторичном рынке и у застройщиков. В итоге расселено 194 ветхих дома 30-40-х годов постройки. В новые квартиры смогли переехать около 3 тысяч граждан.

Общий объем средств, направленных на строительство или приобретение жилья из разных источников, превысил 2,3 млрд рублей. Из них 685 млн было выделено из краевого бюджета, 563 млн – из муниципальных. 1,1 млрд рублей профинансировал Фонд содействия реформированию ЖКХ.