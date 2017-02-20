Хабаровские родители, чьи дети не посещают детсады по неуважительным причинам, будут платить больше. Вступило в силу постановление администрации города Хабаровска №507 от 16 февраля 2017 года «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) города Хабаровска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждении методики расчета, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях города Хабаровска, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Об этом сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен. Согласно данному постановлению, теперь «в случае невозможности предоставления услуги по присмотру и уходу за ребенком, возникшей по вине родителя (законного представителя) – отсутствия ребенка в учреждении по неуважительной причине – родительская плата оплачивается родителями (законными представителями) в полном объеме за рабочие дни месяца без учета питания».

Как пояснила Ольга Тен, поводом к выходу в свет этого постановления стало то, что из 25 тысяч малышей Хабаровска, воспитывающихся в муниципальных детских садах, свыше 3,6 тысячи мальчиков и девочек ежемесячно не посещают их без уважительной причины. «Зачастую бывает так, что ребенок, посетив детсад один или два раза в месяц, все остальное время проводит дома: родители не приводят его в группу потому, что на улице холодно, или, напротив, слишком жарко, или просто потому, что не сумели вовремя проснуться.

Иногда такое сидение дома без веских причин тянется месяцами. А, между тем, путевка на ребенка выписана и он, возможно, попусту занимает чье-то место. На его нахождение в детском дошкольном образовательном учреждении регулярно выделяются бюджетные средства: приобретаются продукты питания, хозинвентарь, гигиенические и моющие средства, оплачиваются счета за коммунальные услуги. Так что теперь родители, дети которых не приходят в сад по неуважительной причине, станут вносить плату за место в нем в полном объеме: деньги с них не будут удерживаться лишь за питание», — сказал она.

В перечень неуважительных причин отсутствия чада в детском саду входят все ситуации, которые родители не могут обосновать документально: на случай болезни ребенка должна обязательно предоставляться медицинская справка, в случае отпуска родителей или их совместной поездки с ребенком – соответствующие документы об этом. Если же никаких официальных бумаг, оправдывающих непосещение малышом сада, представлено не будет, родительская плата будет взиматься в порядке, предписанным вышеуказанным постановлением.

Поговорим на языке цифр, для наглядности примера возьмем усредненные значения. Итак, в среднем по городу родительская плата за детсад составляет порядка 3 тысяч рублей в месяц. Ежедневное пребывание воспитанника в садике обходится в 150 рублей, 120 из которых составляют затраты на питание, а 30 – прочие расходы. Так вот, теперь эти самые «прочие» три десятка целковых родители-«прогульщики» будут вносить в полном объеме, и, следовательно, каждый месяц их кошелек будет облегчаться на 500 рублей. Возможно, такая наука «рублем» значительно повысит родительскую дисциплину и благотворно скажется на посещаемости детских садов дальневосточной столицы.