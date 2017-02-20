На время весенне-летнего периода 2017 года в Хабаровске будут введены временные ограничения для большегрузов. Сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта для автомобилей продлятся с 31 марта по 5 мая и с 10 июня по 31 августа. Весной ограничение связано с тем, что тяжелый транспорт разрушает дорожное покрытие, которое особенно уязвимо именно в период распутицы. В летние месяцы запрет объясняют высокими температурами, а именно выше 32 градусов, которые плохо влияют на состояние асфальта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В период временного ограничения движения в весенний период допустимая нагрузка на ось транспортного средства составит 3,5 тонны. Летом в период временного ограничения движение транспортных средств разрешается в период с 22.00 до 10.00 часов. Ограничения не распространяются на автомобильные дороги федерального значения и частные автомобильные дороги; международные перевозки грузов и пассажиров; пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленным маршрутам; перевозки бензина, дизельного топлива, керосина, мазута, пропана-бутана, угля; продовольственных товаров (кроме питьевого спирта, алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе), животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, перевозки почты и почтовых грузов; транспортные средства и перевозку грузов, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; перевозки детей транспортными средствами, принадлежащими дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования детей; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.