В 2016 году в Хабаровске значительно улучшилась криминогенная обстановка. Преступлений совершено на 17 процентов меньше, чем в предыдущем году (на 2 тысячи 358 преступлений). Об этом депутатам городской думы рассказал начальник УМВД по городу Хабаровску Александр Прохорец. По словам главного полицейского краевого центра, стало значительно меньше убийств, грабежей, разбоев, краж (в том числе и автомобилей). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Благодаря системе «Безопасный город» выявлено около 187 тысяч правонарушений. Сегодня все сто процентов дошкольных и 92 процента общеобразовательных учреждений оснащены системами видеонаблюдения. 107 камер работают на перекрестках города. Снижается и количество дорожно-транспортных происшествий, несмотря на то, что с каждым годом в Хабаровске увеличивается количество автомобилей. Сегодня по статистике на двух жителей города приходится одно транспортное средство. Полицейские связывают тенденцию уменьшения количества правонарушений с улучшением качества профилактической работы, проводимой ведомством, общественными организациями и администрацией города.

Эффективнее стала и борьба с наркотиками. Удалось пресечь больше фактов сбыта тяжелых наркотических средств. Между тем, у полицейских большую тревогу вызывает такое явление, как увеличение количества киберпреступлений. Особенно тех, которые связаны с вовлечением подростков в так называемые «группы самоубийц» в социальных сетях. Например, игры «Беги или умри», где подросткам предлагают пробежать перед мчащимся автомобилем и выложить видео в интернет. Или некая игра «Синий кит», где детям необходимо выполнить задания, ряд из которых смертельно опасен. Полицейские и педагоги призывают родителей тщательнее контролировать доступ подростков в сеть интернет и проводить с ними разъяснительные беседы о такого рода опасностях.