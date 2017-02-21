Ежедневно на маршруты в Хабаровске на шестьдесят пять маршрутов выходит около семисот автобусов. О том, как регулируется рынок пассажирских перевозок, рассказал депутатам городской думы начальник управления транспорта администрации Сергей Суковатый. Сегодня в Хабаровске в этой сфере работают 35 организаций различной формы собственности. Два муниципальных предприятия обеспечивают 31,8 процента всех перевозок, 33 коммерческих фирмы обслуживают все остальные маршруты. Общественным транспортом охвачены все районы города. Согласно нормативу, такой город, как Хабаровск, должен иметь по одному автобусу на каждую тысячу жителей. Поскольку автобусами краевой центр обеспечен в достаточной мере, интервал движения в среднем составляет три-четыре минуты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Загрузка машин в часы пик составляет 3-4 балла по пятибалльной системе. После Екатеринбурга Хабаровск имеет самую большую протяженность маршрутов. Например, самый протяженный маршрут №10 составляет свыше 52 километров. В том же Владивостоке от начальной до конечной остановки любого автобуса – меньше 10 километров. Поэтому существующий тариф на перевозку оправдан, считает руководитель ведомства. В течение 2016 года специалисты управления транспорта регулярно проводили мониторинг маршрутной сети и совместные с ГИБДД проверки.

24 проверки уже проведены в нынешнем году. Кроме выявления нарушений со стороны перевозчиков, специалисты составили ряд рекомендаций по изменению маршрутной сети и класса транспортных средств. Например, на маршруте № 26 теперь уже работают автобусы гораздо большей вместимости. Готовится к подобным изменениям еще ряд маршрутов. Как рассказал Сергей Суковатый, реформа системы пассажирского транспорта принесла свои плоды.

Раньше в условиях неопределенности перевозчики избегали вкладывать деньги в обновление парка. Возраст транспортных средств был в среднем больше 15 лет. Модернизацией занимались только муниципальные предприятия совместно с администрацией города. Сегодня началось постепенное обновление подвижного состава. Сейчас появились автобусы новых марок, а средний возраст транспортных средств уменьшился до 10 лет. Большинство коммерческих автобусов теперь оборудованы автоинформаторами. Впрочем, существуют и проблемы. Как отметил Сергей Суковатый, часто перевозчикам недостает юридической грамотности. Они не знают нюансов закона, который регулирует их деятельность. Например, у многих существуют проблемы с уплатой налогов. А по условиям конкурса такие предприниматели не допускаются к участию в распределении маршрутов.