Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к ремонту отстойника нефтяных отходов. Пруд-отстойник эксплуатируется с 1958 года и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас на объекте уже работает техника, началась укладка новых подводных труб и лотков. Ремонт этого объекта направлен, прежде всего, на минимизацию какого-либо воздействия на окружающую среду. «Весь прошлый и начало текущего года прошли для предприятия под знаком непрекращающихся инспекций. Завод проверяли специалисты Росприрод- и Роспотребнадзоров, краевой природоохранной прокуратуры. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Заборы проб воздуха велись в разных точках города в различные временные отрезки суток, с учетом направления ветра. Анализы, проведенные в выездных и стационарных лабораториях, не показали превышений показателей нормативов по контролируемым веществам», — отметил генеральный директор Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Сергей Скуридин. Состояние воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия контролируется аккредитованной заводской лабораторией согласно жесткому графику: еженедельно отбирается более 50 атмосферных проб. За весь более чем 15-летний период наблюдений превышения ПДК содержания каких-либо вредных веществ как в воздухе рабочей зоны предприятия, так и в санитарной зоне, не было выявлено ни разу, что отражено в лабораторных протоколах.

Но факт остается фактом: неприятные запахи непонятной этиологии и периодичности в Хабаровске все-таки имеют место быть. В качестве главных подозреваемых в распространении «зловонных фимиамов» пока по-прежнему выступают АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», Хабаровская нефтебаза АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и еще ряд предприятий, чья деятельность связана с углеводородами. Теперь к ним прибавился еще один объект, расположенный в промзоне на границе Кировского и Железнодорожного районов.

В конце января текущего года жители микрорайона Большая-Вяземская задыхались от едкого стойкого запаха нефтепродуктов. «И раньше время от времени в нашем районе попахивало нефтепродуктами, но в 20-х числах января выброс был такой силы, что мы подумали, что попали под химическую атаку», — рассказывают хабаровчане. По «горячим следам» они провели собственное расследование, и обоняние привело их к железнодорожному вагонно-пассажирскому депо на улице Армавирской, точнее – к стоящей там котельной.

Она является не только отопительным узлом, но еще и местом, где ведется пропарка цистерн, использованных для перевозки нефтепродуктов: при помощи горячего пара из них удаляются остатки топлива. Как отмечают очевидцы, процесс сей сопровождается невыносимым зловонием: «Теперь мы этот «аромат» не спутаем ни с чем», — говорят они. За развитием ситуации с неприятными запахами в отдельных районах дальневосточной столицы пристально следят не только в муниципалитете, но и в правительстве Хабаровского края. «С октября 2016 года в Хабаровске Краевым центром экологического мониторинга регулярно ведутся отборы проб воздуха.

Были выявлены незначительные превышения ПДК по ряду веществ – бензолу, аммиаку, формальдегиду, толуолу и некоторым другим. По этим фактам возбуждены административные производства в отношении нескольких предприятий. Ими занимаются Росприрод- и Роспотребнадзор, но выявить предприятие, которое можно было бы однозначно считать единственным источником неприятного запаха, пока не удалось. Работа в этом направлении продолжается. Все предприятия, входящие в зону промышленного узла, отрицают свою причастность к неприятным запахам в городской атмосфере, но при этом решили создать совместную оперативную группу взаимного контроля. В нее войдут их компетентные представители, которые при поступлении обращений от граждан о наличии запахов будут выезжать на территории предприятий, органолептически выявлять запах и искать источники его происхождения», — сообщил заместитель министра природных ресурсов Виктор Бардюк.

Как отметили в городском управлении по охране окружающей среды и природных ресурсов, в этом месяце от хабаровчан поступали единичные жалобы на неприятные запахи, исходящие из вышеописанной промзоны. Так как органы местного самоуправления не наделены полномочиями по мониторингу качества окружающей среды, все заявления горожан направляются управлением в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ДФО, территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю и Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру – полномочные надзорные органы.