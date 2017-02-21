Хабаровский край вошел в тройку лидеров в стране по внедрению института оценки регулирующего воздействия

Хабаровский край стал одним из лидеров в России по работе института оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Доклад с позициями регионов в этой сфере опубликовало Минэкономразвития России. По итогам 2016 года край улучшил свои позиции, заняв 3 место среди 85 субъектов Российской Федерации и 1 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В докладе министерства отмечено, что итоговые позиции регионов-лидеров определяли отдельные, точечные аспекты устройства института ОРВ, а также практические особенности проведения данной процедуры.

Формирование рейтинга за 2016 год происходило по обновленной методике. Учитывалось, в частности, качество проведения публичных консультаций с экспертами, результативность экспертизы нормативно-правовых актов, информационная активность региона в сфере ОРВ, практика проведения процедуры в органах местного самоуправления т.д.

Неизменным этапом рейтингования регионов осталась независимая оценка, определяемая экспертным сообществом. По результатам опроса экспертов, край получил 22,1 балла из 25, что на 2,8 балла больше значения аналогичного показателя за 2015 год.

Также, согласно доклада, Хабаровский край вошел в ТОП-10 регионов по количеству размещения информационных статей с «лучшими практиками» за 2016 год на специальном региональном разделе интернет-портала http://orv.gov.ru/.

Напомним, что Хабаровский край на протяжении 3 лет реализации института оценки регулирующего воздействия входит в число лидеров федерального Рейтинга.