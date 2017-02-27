Масленицу широко отметили в Хабаровске. В каждом районе города в минувшую субботу прошли праздничные мероприятия. Несмотря на мороз и ветер их посетили тысячи жителей и гостей краевой столицы. Самые массовые гуляния традиционно прошли в парке «Северный». С Масленицей горожан поздравил мэр дальневосточной столицы Александр Соколов: «В городе работают четыре больших площадки, а фактически возле каждого учреждения культуры проводятся мероприятия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это исконно русский праздник, мы его в Хабаровске любим и всегда празднуем массово. Всем здоровья, счастья, весеннего тепла. Поздравляю всех с Масленицей и проводами русской зимы!». На празднике горожане смогли поучаствовать в традиционных конкурсах: беге в мешках, боях подушками, перетягивании каната. Особый ажиотаж у зрителей и участников вызвало покорение столба с призами. Для самых маленьких было организовано катание на пони и даже на верблюде. Каждый посетитель мог отведать настоящих русских блинов, а также кавказского шашлыка и узбекского плова.

По традиции было сожжено чучело зимы, что ознаменовало наступление весны. Праздничные мероприятия были организованы в каждом районе. Так, жители Железнодорожного района собрались на площади поселка имени Максима Горького. Морозная погода не испортила гостям Масленицы настроения. Они активно участвовали в конкурсах, и проводы зимы прошли активно, шумно и весело.

«Масленица символизирует начало весны – времени года, которое связано с возрождением природы, обновлением и радостью. От имени мэра города Александра Николаевича Соколова и от себя лично поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, удачи и весеннего настроения», — обратился к участникам праздника председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Денис Андреев. В этот день присутствующие сразились с Бабой Ягой и Лешим, поучаствовали в конкурсах и состязаниях, попробовали свои силы в перетягивании канатов и стрельбе на меткость, а также испытали удачу в бесплатной лотерее. Здесь праздник также завершился широким хороводом и сжиганием чучела Масленицы.