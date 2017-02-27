Эксперты положительно оценили состояние межнациональных отношений в крае

В Правительстве края прошло первое в этом году заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его участники подвели итоги реализации в регионе комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

В настоящее время в Хабаровском крае отмечается низкий уровень конфликтности на национальной почве. К такому выводу пришли специалисты Краевого научно-практического центра мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. В 2016 году они исследовали уровень межнациональных отношений в разных частях края. Специалисты выборочно опросили жителей Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, имени Лазо и Солнечного районов, а также краевого центра и Комсомольска-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Всего в ходе мониторинга протестировано 5122 человека в возрасте от 15 лет и старше, — сообщил начальника главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края Сергей Комаров. — По результатам анкетирования доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в крае, составила 79,6%. Уровень толерантного отношения к представителям других национальностей — 80%. Эти два основных показателя свидетельствуют о том, что в Хабаровском крае сравнительно низкий уровень конфликтности между людьми различных национальностей и религиозных взглядов».

В этом году эксперты Центра намерены продолжить исследования. Социологические опросы пройдут во всех районах. Особое внимание специалисты обратят на молодежь, у которой еще не сформировалась четкая позиция по национальному вопросу. Именно в молодежной среде, особенно среди студенчества, могут выявляться факторы, способные привести к серьезным конфликтам.

Для молодых людей в Центре будут проводиться различные просветительские мероприятия. Запланирована серия лекций, онлайн конференций. В районах, где опросят жителей, социологи также хотят организовать «круглые столы», на которые пригласят представителей различных национальностей. Первая встреча состоится 22 марта в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.