В Год экологии в крае усилят природоохранный контроль

В 2017 году в крае активизируют работу в области экологического контроля и надзора. Специалисты проведут более сотни природоохранных мероприятий.

Как отметили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, эксперты проверят состояние атмосферного воздуха, малых рек и водоохранных зон. Кроме того, усилят борьбу с теми, кто организует свалки и сбрасывает нечистоты в несанкционированных местах. В частности, в рамках уже проводимой операции «Гараж», проверят ГСК и ЖСК края. Инспекторы ведомства также будут выявлять факты незаконного пользования недрами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Подобные меры в прошлом году обернулись для нарушителей штрафами на общую сумму почти в 4 млн рублей.

«Улучшать экологическую обстановку в крае стараемся не только контрольными мерами. Правительство края ведет постоянную работу с детьми и взрослыми над повышением экологической культуры. В этом году в образовательных учреждениях пройдут классные часы, а для взрослых устроят обучающие семинары. Предпринимателям, например, расскажем о требованиях природоохранного законодательства», — сообщил заместитель начальника управления Владимир Есин.

Первый такой семинар состоится 11 апреля 2017 года. Он будет посвящен соблюдению требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Мероприятие пройдет с 15 до 16 часов, по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43, каб. 601 (конференц-зал).

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии по инициативе Президента РФ Владимира Путина и призван привлечь внимание к вопросам экологического образования, охраны особых природных территорий и уникальных объектов, сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира.