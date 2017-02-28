Горожане смогут придумать название и эмблему для школы в микрорайоне «Ореховая сопка». Конкурс объявил городской центр развития образования. Принять участие в нём планируют все общеобразовательные учреждения Хабаровска, но свои варианты может предложить также любой житель города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В профильном управлении администрации города планируют, что обучение в школе будет иметь космическую направленность, поэтому и работы участников конкурса должны соответствовать заданной тематике. «Принимаются работы всех образовательных организаций, могут участвовать и учреждения дополнительного образования, даже детские сады. Свои работы могут присылать и обычные горожане.

Варианты можно отправлять на почту центра развития образования, к названию нужно приложить логотип, он может быть нарисован от руки», — рассказала заместитель директора городского центра развития образования Светлана Сумарокова. Работы можно присылать на электронный адрес maystro@list.ru. Предварительные итоги конкурса будут известны на следующей неделе. Школу в микрорайоне «Ореховая сопка» планируют сдать уже в конце этого года. Современное образовательное учреждение сможет принять 800 учащихся. Обучение там будет проходить под патронажем городских вузов.