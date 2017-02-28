В районах Хабаровска начались мероприятия, приуроченные к объявленному в России Году экологии. Организатором конкурса «Природа – источник вдохновенья», который пройдет в Индустриальном районе, выступил детский центр «Отрада». Как рассказали в учреждении, мероприятие проводится с целью повышения интереса к литературе и поэзии у детей и юношества, пропаганды художественного творчества. Творческое состязание, в котором примут участие ребята в возрасте от 6 до 18 лет, предусматривает две номинации: «Юные чтецы» и «Юные поэты». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Конкурсанты исполнят поэтические произведения российских авторов, посвящённые темам бережного отношения к окружающему миру, охране природы и сохранения жизни на Земле, спасения и сохранения животных; сохранения чистоты в городах, на планете, рационального использование природных богатств, сохранения нравственного и физического здоровья. Мероприятие пройдет 15-16 марта в центре «Отрада». Жюри выберет победителей по таким критериям, как мастерство исполнения, настроение, выразительность, эмоциональность. Участники конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации и возрастной группе, получат дипломы и кубки. Остальные, вошедшие в тройку лидеров, будут награждены дипломами.