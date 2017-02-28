В Хабаровске злостные неплательщики одномоментно лишаются подачи электроэнергии и газа

Филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»-«Хабаровскэнергосбыт» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» объединились в борьбе с хабаровскими неплательщиками за коммунальные услуги. В ходе первого совместного рейда энергетики и газовики посетили 11 квартир должников, проживающих на ул. Ленинградской, Вяземской, Школьной и Матвеевском шоссе г.Хабаровска, и ограничили подачу коммунальных услуг. Общая сумма долга за предоставленные услуги газо- и электроснабжения составила около 500 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровскэнергосбыт» АО «ДЭК».

— С начала этого года вступили в силу изменения в «Правила предоставления коммунальных услуг…», которые упростили процедуру отключения у должников электричества, горячей воды, канализации и газа. Теперь ресурсоснабжающая организация один раз уведомляет потребителя за 20 дней до введения ограничения подачи ресурса и предоставляет время на погашение задолженности. Подобные рейды с ресурсоснабжающими организациями и введение санкций в отношении недобросовестных абонентов являются одной из самых эффективных мер по погашению дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги, — подчеркивает помощник директора по работе с населением филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

В феврале 2017 года филиалом ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» введено ограничение электроснабжения 8 369 недобросовестным потребителям, проживающим в Железнодорожном, Краснофлотском и Индустриальном районах г.Хабаровска. Данная мера доказала свою эффективность, позволив энергетикам вернуть в бюджет компании более 15 миллионов рублей и направить их в адрес производителей и транспортировщиков энергоресурса.