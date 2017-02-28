Три миллиарда рублей выделят на кредиты обладателям «дальневосточного гектара»

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока заключили соглашение о выделении 3 млрд руб. на льготное кредитование получателей «дальневосточного гектара». Документ подписан в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Средства планируется использовать до конца этого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Граждане, ставшие владельцами участков, смогут рассчитывать на кредиты от 3 до 600 тыс. рублей. Займы предполагается выдавать на срок от 3 до 60 месяцев. Ставка по такому беззалоговому потребительскому кредиту составит 10,5% годовых.

«Мы уверены, что программа льготного кредитования станет серьезным подспорьем для активных людей, решивших взять землю на Дальнем Востоке. Проект позволит направить в регионы дополнительный капитал. Это придаст импульс развитию территорий», — подчеркнул генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Система кредитования «Почта Банка» интегрирована с электронной торговой площадкой, что делает кредиты доступными для всех граждан России с последующей доставкой товаров и услуг на территорию ДФО. Для соблюдения условия целевого использования кредитов все расчеты будут проводиться в безналичном порядке. Уже в ближайшее время получатели «дальневосточного гектара» смогут воспользоваться заемными средствами, чтобы приобрести в рассрочку сборные щитовые дома, мебель, сельскохозяйственную и прочую технику, инструменты, производственное оборудование, строительные материалы и другие товары, необходимые для обустройства своего земельного участка.

«Мы начали реализацию проекта по предоставлению земли на Дальнем Востоке. Сейчас у нас уже почти 70 тысяч обращений. Одно из наиболее частых пожеланий людей, которые уже оформили гектар, — возможность получения финансовых средств, кредитов на освоение земли. Обычные кредиты дорогие. Поэтому мы попросили Фонд развития Дальнего Востока создать специальный кредитный продукт. Он создан», — отметил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.