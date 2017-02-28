Юрий Трутнев: На Дальнем Востоке реализуется более 500 проектов с государственной поддержкой

В Сочи продолжается Российский инвестиционный форум. Одна из сессий мероприятия была посвящена развитию Дальнего Востока и новым условиям ведения бизнеса на этой территории. В дискуссии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, главы дальневосточных регионов, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, а также представители крупного бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Юрий Трутнев сообщил, что благодаря новым инструментам развития – ТОСЭР, Свободному порту, финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, государственной целевой поддержке инвестпроектов – уже запущено более 500 новых проектов. Объем инвестиций оценивается в более чем 3 трлн рублей.

«На сегодняшний день на Дальнем Востоке 20% иностранных инвестиций, 80% — российских, еще полгода назад было 70-30%, пропорции изменяются. На фоне абсолютного роста инвестиций изменение пропорций говорит о том, что мы в большей степени «достучались» до отечественного инвестора. Но мы не делим инвесторов, мы стараемся добиваться реализации любого проекта и помогать любому, кто пришел на рынок Дальнего Востока», — отметил вице-премьер.

Историями успеха на Дальнем Востоке поделились и предприниматели. В частности, генеральный директор ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» Владимир Марков рассказал о работе нового завода компании, который в прошлом году открылся в ТОСЭР «Хабаровск». А генеральный директор УК «Колмар» Сергей Цивилев поделился планами по строительству нового терминала в порту Ванино. Бизнесмены отметили, что преференциальные режимы на Дальнем Востоке и активная поддержка федеральных и региональных властей способствуют тому, что проекты запускаются быстрее, а сроки окупаемости сокращаются.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая на сессии, отметил, что регион одним из первых в стране приступил к созданию территорий опережающего социально-экономического развития, и это уже принесло свои первые плоды. Были сформированы две ТОСЭР — «Хабаровск» и «Комсомольск», а в прошлом году одобрено создание третьей ТОСЭР «Николаевск». За относительно короткий срок — полтора года — заключены соглашения с резидентами, готовыми вложить в проекты в ТОСЭР 40 млрд руб. Причем более 10% средств от заявленной суммы уже инвестировано.

Как результат, уже заработали девять объектов. Так, группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» ввела в эксплуатацию производство теплоизоляционных материалов, совместное российско-японское «Джей Джи Си Эвергрин» — тепличный комплекс. Также начал работу «Хабаровский трубный завод» и предприятие «Прада промфильтр», производящее автомобильные воздушные и салонные фильтры.

«У нас в двух ТОСЭР, созданных самыми первыми на Дальнем Востоке, зарегистрировано 25 компаний резидентов. Уже произведено продукции на сумму около 4 млрд рублей, создано 460 новых рабочих мест. Наша задача на 2017 год – выполнить все обязательства государства и обеспечить площадки ТОСЭР инфраструктурой — водой, газом, электричеством», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Он также напомнил, что в Хабаровском крае успешно реализуется режим Свободного порта в Ванинском районе. По предварительным подсчетам, это может привлечь в краевую экономику еще 86 млрд руб. частных вложений. Уже зарегистрированы первые резиденты. Это — ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (проект терминала по перевалке 15 млн т угля в год), АО «Прайм» (проект строительства терминала для перевалки 2 млн. тонн сжиженных углеводородных газов в год в страны АТР) и ООО «Форум ДВ» (проект создания берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов). Власти края совместно с Минвостокразвития России подготовили законопроект по распространению режима Свободного порта на Советско-Гаванский район и город Хабаровск.