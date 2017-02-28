Проекты строительства коммунальных объектов презентовали в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре прошла презентация проектов строительства коммунальных объектов. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКЖ Анатолий Литвинчук, представители мэрии, МУП «Горводоканал», руководители строительных организаций, общественность, СМИ.

В ближайшие годы в городе планируется реконструировать канализационные сети и модернизировать инфраструктуру водоснабжения. Работы будут проведены в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Юности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, по проекту «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре» в 2017 году предстоит выполнить второй и шестой этапы. На втором этапе будет построен водопровод по ул. Лазо от дюкера через реку Силинка до Левосилинского водозабора. На шестом этапе такой же водопровод проложат по ул. Лазо от 7-ой речной до дюкера через р. Силинка. В декабре 2016 года по обоим этапам получено положительное заключение экспертизы. Сметная стоимость строительства этапа № 2 составит 34,4 млн. рублей при федеральном финансировании в 26,16 млн. рублей. Цена строительства на шестом этапе — 28 млн. рублей, из федерального бюджета предусмотрено выделение 21,3 млн. рублей.

В рамках презентации объекта «Реконструкция канализации в г. Комсомольск-на-Амуре» было отмечено, что действующие очистные сооружения были построены в 1979 году с производительностью 104 тыс. м3/сутки. Протяженность самотечного коллектора диаметром 1600 мм составляет 3,7 км. В последние годы на объекте произведена замена различных конструктивных элементов. В 2014 г. запущена в работу станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. В настоящее время сброс городских стоков осуществляется в количестве 160 тыс. м3/сутки.

Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит обеспечить сброс сточных вод с качеством, соответствующим требованиям природоохранного законодательства, а также обеспечит возможность подключения к системе городской канализации в рамках перспективной застройки.

Реконструкцию очистных планируется провести в 2017-2018 годах. В настоящее время объект включен в предложения по выделению средств из федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.