«Хабаровская горэлектросеть» приступила к установке приборов учета в частном секторе. Специалисты монтируют счетчики в районе улиц Подгорной, Бабушкинской и Седова. Пойти на такой шаг вынудили миллионные убытки, которые предприятие несет из-за собственников, расходующих электроэнергию без учета. Всего в частном секторе района 38-й школы находится 152 домовладения, которые не оборудованы счетчиками. «Эти горожане платят по нормативу за 430 киловатт в месяц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По факту же они тратят намного больше электричества. К примеру, мы установили счетчики на дом, который ранее платил по нормативу. Это было 10 дней назад. Сегодня по прибору учета мы видим, что абонент потребил более 1000 киловатт. И это только один дом. По городу таких «нормативщиков», по официальным данным, 1600. В результате мы терпим многомиллионные убытки», — рассказал главный инженер ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Игорь Суслов.

Счетчики предприятие устанавливает за свой счет, но платить в конечном счете будут владельцы домов. Цена вопроса – 15 тысяч рублей. Предоставляется рассрочка на 5 лет. Правда, выплатить придется еще определенный процент по ставке рефинансирования Центробанка РФ. Согласно федеральному закону приборы учета в частных домовладениях собственники должны были установить еще до 1 июля 2012 года.

Специалисты «Горэлектросети» направляли уведомления всем жителям частного сектора. «Конечно, некоторым горожанам удобно тратить электроэнергии столько, сколько захочется. Однако из-за такого бесконтрольного потребления идет сильная нагрузка на сеть, очень часто происходят перегревы узлов, перебои, аварийные отключения, а от этого страдают уже добросовестные горожане, которые установили приборы учета», — отметил Игорь Суслов. «Хабаровская горэлектросеть» обслуживает 12,5 тысячи частных домовладений Хабаровска. На сегодня счетчиками не оборудованы 1600 домов. Специалисты компании рекомендуют решить этот вопрос как можно быстрее и в рамках законодательства оплачивать потребляемую энергию по приборам учета.