Лучшие хабаровские школьники поедут в китайский город Санья. Тур организован в рамках соглашения об обмене детскими делегациями, подписанного мэром Хабаровска Александром Соколовым с администрацией этого курортного города. 20 детей в возрасте 13-16 лет были отобраны по принципу заслуг в учебе и культурной работе. Так, полюбоваться красотами города Санья, являющегося побратимом Хабаровска, поедут победители губернаторских конкурсов, краевых и всероссийских олимпиад, лауреаты всероссийских творческих конкурсов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В программе поездки запланировано посещение школ, в которых китайские ученики подготовили интересные мероприятия для гостей из России. Хабаровские школьники пообщаются с воспитанниками китайского детского экологического центра. Дети смогут побывать в парке «Тропический рай» в районе бухты Ялуньвань, где собраны уникальные растения, увидят парк «Край света», интересный каменными глыбами причудливой формы, разбросанными по пляжу.

«Такие поездки стимулируют наших школьников на новые победы, на новые достижения. Они видят, что их труд (а учеба – это тяжелый труд) вознаграждается. У нас есть соглашения об обмене делегациями школьников с другими городами-побратимами: Пучоном, Харбином, Ниигатой. И ежегодно совершаются аналогичные поездки в эти города», — рассказала начальник отдела управления образования Ирина Всеволодова. Поездка делегации хабаровских школьников состоится в конце марта.